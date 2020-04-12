Песков объяснил, почему Путин вспомнил о печенегах и половцах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попытался объяснить, почему Владимир Путин вспомнил о половцах и печенегах в своём обращении к россиянам. Он отметил, что российский лидер хорошо знает историю.

"Я вам признаюсь, что я не знаю, чем это объяснить", — сообщил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что с Путиным сложно спорить об истории, поскольку он постоянно изучает книги и мемуары, а также исторические материалы.