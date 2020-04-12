Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посоветовал верующим оставаться дома и смотреть трансляции богослужений.

"Хотя в эти дни многие храмы церкви нашей закрыты по причине требований санитарных властей, даже в своих домах давайте крепко молиться, проводить время у телевизоров, особенно когда там идут трансляции богослужений. Мы надеемся, что если так мы проведем эти дни вынужденной скорби, они перестанут быть днями скорби и принесут нам великую радость победы над самими собой, но самое главное — над своими скорбями", — обратился к верующим патриарх.