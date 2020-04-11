Жители России предлагают учредить День победы над печенегами

На сайте Change.org появилась петиция к президенту России Владимиру Путину об учреждении Дня победы над печенегами и половцами. Авторы документа отметили важность победы русского народа над печенегами и половцами, о которой напомнил Путин в связи с эпидемией коронавируса.