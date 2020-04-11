На сайте Change.org появилась петиция к президенту России Владимиру Путину об учреждении Дня победы над печенегами и половцами. Авторы документа отметили важность победы русского народа над печенегами и половцами, о которой напомнил Путин в связи с эпидемией коронавируса.
"В связи с исключительной важностью события, упомянутого Владимиром Владимировичем Путиным в ходе открытого совещания с губернаторами по ситуации с коронавирусом и его обращению к гражданам, определить точную дату окончательной победы над печенегами и половцами, и объявить этот день как всенародный праздник — День Победы над печенегами и половцами, с предоставлением выходного дня", - сказано в тексте петиции.
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