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В Кремле оценили ситуацию с празднованием Дня Победы

Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о праздновании Дня Победы в Москве на фоне ситуации с коронавирусом. По его словам, празднование Дня Победы и традиционный парад состоятся. 

"По состоянию на сегодня никаких решений о переносе праздничных мероприятий — парада Победы, "Бессмертного полка" — не принималось", - сообщил Песков.

По его словам, соответствующие решения будут приняты позже "с учётом того, как будет развиваться ситуация".

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