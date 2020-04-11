Евгений Плющенко ответил на комментарии пользователей соцсетей, которые обвинили его в издевательствах над сыном, после публикации видео, где двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию учил своего ребенка садиться на шпагат.

"Если мы занимаемся профессиональным спортом и ставим задачу быть лучшими, то тренировки должны быть на максимуме. Если мы говорим про физическую культуру, это, конечно, какие-то банальные разминки и тренировка чисто для поддержания здоровья. Поэтому каждый выбирает свой путь", — заявил Плющенко.

"В любом случае это лучше, чем слоняться без дела по улице. Думаю, что это каждый понимает", — добавил спортсмен.