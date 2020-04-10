В пятницу, 10 апреля, мэр столицы Сергей Собянин в ходе обращения к горожанам огласил последние изменения, которые произойдут в городе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на личный блог Собянина.
Он сообщил, что в Москве начнет действовать пропускной режим, а также на неделю будет приостановлена работа большинства предприятий — исключение составят органы государственной власти, медицинские учреждения, производители средств индивидуальной защиты. Мера продлится с 13 по 19 апреля.
"Разумеется, продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня", — подчеркнул Собянин.
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