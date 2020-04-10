Еду для японских школьников начнут закупать в ресторанах

Правительство Японии рассматривает возможность закупки дорогостоящих продуктов из ресторанов для их реализации в школьных столовых. Деликатесы в Стране восходящего солнца сильно упали в цене из-за эпидемии коронавируса. По той же причине резко снизилось количество посетителей в ресторанах.

Кроме того, власти планируют закупить другие продукты, которые потеряли спрос из-за ситуации с распространением заболевания. В частности речь идет о сельскохозяйственной продукции и продукции рыболовства, сообщает ТАСС.

Коронавирус в Японии

На данный момент в Японии продолжают функционировать некоторые общественные места, официально введенного карантина нет. В то же время многие школы, предприятия и заведения закрыты. Решение об ограничении деятельности тех или иных мест принимается каждой префектурой отдельно.

В то же время в Токио, например, продолжают функционировать некоторые рестораны, ограничено лишь время их работы. То же происходит с образовательными учреждениями.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Японии был зафиксирован рекордный рост случаев заболевания за сутки.