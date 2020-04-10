На Кубани карантин сменится режимом самоизоляции

Вечером пятницы, 10 апреля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с обращением к гражданам, в котором объявил об отмене карантинного режима: с 12 апреля в регионе начнет действовать режим самоизоляции. Об этом он рассказал в эфире краевого телеканала "Кубань 24".

"По настоятельной рекомендации врачей-инфекционистов карантин будет продлён до 00:00 часов 18 апреля. И скорее всего продлеваться больше не будет. Но с 00:00 часов 12 апреля карантинные меры внутри муниципалитетов будут заменены на меры самоизоляции. Будут открыты ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, станции технического обслуживания и автомойки самообслуживания", — сказал губернатор.

Кондратьев подчеркнул, что карантинные мероприятия позволили взять под контроль распространение COVID-19, однако об окончательной победе говорить еще рано. Несмотря на дальнейший переход в режим самоизоляции, передвигаться между муниципальными образованиями края будет запрещено. Также стало известно, что некоторые организации возобновят работу в период нерабочих дней.