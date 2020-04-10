МВД не будет штрафовать владельцев просроченных паспортов

На период пандемии коронавируса граждане, срок действия паспортов которых истек, не должны быть привлечены к ответственности. Соответствующее указание дал первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой руководителям территориальных органов МВД России.

"Исключить факты привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта гражданина Российской Федерации либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также не могут быть оштрафованы родители или опекуны лиц, достигших 14 лет и не обратившихся за получением паспорта.

Кроме того, сотрудники МВД не смогут задерживать граждан, которые осуществляют перевозку "продуктов питания, медикаментов, комплектующих бытовой техники, семян и посадочного материала, а также некоторых иных грузов", отмечается в постановлении.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что МВД временно приостановило прием граждан в связи с распространением коронавируса.