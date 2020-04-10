Минздрав обратился к россиянам с убедительной просьбой немедленно обращаться к врачам в случае обнаружения каких-либо симптомов коронавируса и ни в коем случае не заниматься самолечением. Об этом сообщает "Телеканал 360" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В ведомстве подчеркнули, что независимо от того, насколько тяжело протекает эта болезнь у того или иного пациента, она требует врачебного вмешательства, а самолечение чревато побочными эффектами, в некоторых случаях — даже летальным исходом.
"Существует широкий список лекарственных препаратов, которые запрещено или не желательно принимать вместе с этиотропной терапией COVID-19 в связи с развитием побочных эффектов вплоть до летальных исходов", — пояснили в Минздраве.
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