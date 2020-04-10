В Узбекистане будут лечить коронавирус кровью выздоровевших пациентов

Врачи Узбекистана открыли новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией. В этот раз в качестве главного составляющего "лекарства" выступает кровь пациентов, которые уже переболели коронавирусом. Таким способом будут лечить тех, у кого болезнь протекает в тяжелой форме, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

"По согласованию с рядом опытных ученых и врачей в нашей стране вскоре будет введен совершенно новый метод — практика переливания сыворотки крови выздоровевших людей пациентам, у которых болезнь протекает тяжело", — сообщается в Telegram-канале Минздрава.

Также в пресс-службе уточнили, что перед сдачей крови выздоровевших от COVID-19 граждан протестируют на всевозможные инфекции. Полученную сыворотку будут использовать только с согласия тяжело больных пациентов.