Госдума рассмотрит законопроекты о поддержке семей с детьми

Законы, защищающие семьи с детьми в кризисное время, разрабатывают сейчас в России. Это происходит после поручений, которые дал президент Владимир Путин.

Сейчас инициативы разрабатывают в правительстве.

"Я знаю, что сейчас правительство в срочном порядке готовит ряд законопроектов, и на будущей неделе Государственная дума будет эти законопроекты рассматривать. И я не исключаю того, что те вопросы, которые Вы мне задаете, они получат конкретизацию уже в законодательных актах", — пояснил первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Он также отметил, что пособие, которое положено семьям с детьми, в которых родитель потерял работу из-за коронавируса, идет вместе с законом, который предусматривает выплаты семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал. По решению Владимира Путина, семьи с малышами в течение трех месяцев будут получать по пять тысяч рублей. А семьи, в которых родитель потерял работу, смогут получить пособие в три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего.