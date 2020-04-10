Депутат ГД: Россия не готова к дистанционному образованию

Школы России всегда имели возможность самостоятельно сдвигать сроки окончания учебного года. Разрешение, которое дар Рособрнадзор, номинально.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин.

"Такое решение было бы оправдано в двух случаях. Случай первый — особо подготовленные классы, которые способны усвоить школьную программу в более короткие сроки. Особенно это относится к программе начальной школы. Второй случай — ситуация, когда совершенно невозможно нормально организовать дистанционное образование, и когда школы принимают решение в этом году махнуть уже рукой на падение качества этого образования и пытаться все наверстать в следующем году", — считает эксперт.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом показала полную неготовность российской системы образования к дистанционному процессу.

"Может быть, из этого будут извлечены уроки. Причем уроки надо извлекать, прежде всего, не в отношении средней школы, а в отношении среднего образования. Пока Россия одна из крупных стран, где нет ни одного крупного (электронного -прим. ред.) университета, хотя когда-то были", — отметил Смолин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России запустили горячую линию на тему дистанционного обучения. Родителей просят звонить по телефону 8-800-333-08-31 и дать отзыв о работе системы в каждой конкретной школе.