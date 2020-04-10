Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Депутат ГД: Россия не готова к дистанционному образованию

Общество

Школы России всегда имели возможность самостоятельно сдвигать сроки окончания учебного года. Разрешение, которое дар Рособрнадзор, номинально.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин.

"Такое решение было бы оправдано в двух случаях. Случай первый — особо подготовленные классы, которые способны усвоить школьную программу в более короткие сроки. Особенно это относится к программе начальной школы. Второй случай — ситуация, когда совершенно невозможно нормально организовать дистанционное образование, и когда школы принимают решение в этом году махнуть уже рукой на падение качества этого образования и пытаться все наверстать в следующем году", — считает эксперт.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом показала полную неготовность российской системы образования к дистанционному процессу.

"Может быть, из этого будут извлечены уроки. Причем уроки надо извлекать, прежде всего, не в отношении средней школы, а в отношении среднего образования. Пока Россия одна из крупных стран, где нет ни одного крупного (электронного -прим. ред.) университета, хотя когда-то были", — отметил Смолин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России запустили горячую линию на тему дистанционного обучения. Родителей просят звонить по телефону 8-800-333-08-31 и дать отзыв о работе системы в каждой конкретной школе.

Темы школа учебный год олег смолин дистанционное обучение
Новости Все >
Проект радиотелескопа в Лунном кратере - комментарий эксперта
“Яков Лапушкин” войдет в состав ВМФ России в 2022 году
Эксперт пояснил, почему Россия делится тест-системами
В Минздраве рассказали о последствиях самолечения COVID-19
Эксперт: советская школа вирусологии – одна из лучших в мире
Набиуллина пообещала нормализацию цен на лимоны и имбирь
Депутат Госдумы предложила открыть парикмахерские и салоны красоты
Юлия Паршута рассталась с гражданским мужем
Убийца егеря в Тульской области застрелился при задержании
В Узбекистане будут лечить коронавирус кровью выздоровевших пациентов
Последние материалы
В Узбекистане будут лечить коронавирус кровью выздоровевших пациентов
В Подмосковье планируют открыть музей авиационной техники
Госдума рассмотрит законопроекты о поддержке семей с детьми
Депутат ГД: Россия не готова к дистанционному образованию
В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении детей
"Как во второй половине 80-х": в регионах нашли "антимосковскую риторику"
В Петербурге обнаружили порядка 300 нарушителей карантина
Китай исключил собак из списка разрешенных к употреблению продуктов
В России повысили размер кредитов, по которым можно взять «каникулы»
Мостовой: Нужно привыкнуть к тому, что футбол будет без зрителей
Популярное
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Экономика и бизнес
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
США и Канада. Новости и аналитика
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Ближний Восток
В эпидемии Турция идет по пути Италии и уходит из Сирии
Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова Василий Амирджанов Психологическое выгорание может разрушить государство Василий Амирджанов
Комментарии
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Хазин: Россия предложит миру новую экономическую модель
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Эксперт объяснил, почему в России не вводят режим ЧС
Эксперт объяснил, почему в России не вводят режим ЧС
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Коронавирус "подкосил" слабую российскую экономику
Россия получит уникальные корабли. Но есть нюансы
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
Хазин: Россия предложит миру новую экономическую модель
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Украинский боксёр Усик ответил на вопрос, чей Крым
Бывшая жена Гуфа рассказала о своем первом оргазме
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ