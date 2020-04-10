Двое москвичей поплатились штрафами за нарушение карантина

По решению Щербинского суда Москвы двух жителей столицы обязали выплатить штрафы за несоблюдение режима самоизоляции, введенного в городе с 30 марта из-за COVID-19. Размер каждого штрафа составляет 15 тысяч рублей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Ехтанигову.

"Суд вынес постановления по двум материалам по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), согласно которым каждому из нарушителей выписан штраф на 15 тысяч рублей", — рассказала Ехтанигова.

Уточняется, что один из москвичей отошел от своего дома дальше, чем на сто метров, а другого правоохранители обнаружили гуляющим в парке.