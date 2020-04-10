Диетологи составили рацион для россиян на самоизоляции

Специалисты Министерства здравоохранения разработали специальный рацион для всех, кто вынужден находиться в условиях самоизоляции дома. При низком уровне подвижности стоит обратить особое внимание на продукты с небольшой энергетической ценностью. В таком случае удастся не набрать лишний вес.

В среднем калорийность рациона не должна превышать 1500-1700 килокалорий. Это существенно ниже нормы, которая в условиях средней подвижности составляет от 1800 до 2200 килокалорий у мужчин и 1800 у женщин.

"300 килокалорий в день ежедневно через неделю дадут уже три килограмма лишней массы тела", — заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

По словам эксперта, документ, раскрывающий детали рекомендованного рациона, скоро появится на сайте ФИЦ питания и биотехнологии, а также Роспотребнадзора.

Он также добавил, что россиянам стоит добавить в свой распорядок дня физические упражнения. Они могут быть самыми простыми, например, отжимания, приседания, зарядка.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что способами похудеть на карантине поделилась Елена Малышева.