Специалисты Министерства здравоохранения разработали специальный рацион для всех, кто вынужден находиться в условиях самоизоляции дома. При низком уровне подвижности стоит обратить особое внимание на продукты с небольшой энергетической ценностью. В таком случае удастся не набрать лишний вес.
В среднем калорийность рациона не должна превышать 1500-1700 килокалорий. Это существенно ниже нормы, которая в условиях средней подвижности составляет от 1800 до 2200 килокалорий у мужчин и 1800 у женщин.
"300 килокалорий в день ежедневно через неделю дадут уже три килограмма лишней массы тела", — заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
По словам эксперта, документ, раскрывающий детали рекомендованного рациона, скоро появится на сайте ФИЦ питания и биотехнологии, а также Роспотребнадзора.
Он также добавил, что россиянам стоит добавить в свой распорядок дня физические упражнения. Они могут быть самыми простыми, например, отжимания, приседания, зарядка.
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