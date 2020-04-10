Правила выплат семьям с детьми до трех лет утвердили в России

Порядок ежемесячных выплат семьям, в которых есть дети до трех лет, определили в России. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабмина, речь идет о семьях, которые являются получателями материнского капитала. Им полагается по пять тысяч рублей ежемесячно в период с апреля по июнь включительно. Временное пособие будет выплачиваться на каждого ребенка до трех лет в семье.

Важной оговоркой является то, что материальную помощь получат те семьи, которые имеют право на материнский капитал до 1 июля 2020 года. На пособие могут рассчитывать и те, кто маткапитал уже получил и реализовал.

Чтобы стать получателем пособия, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России. Это можно сделать онлайн: через портал госуслуг, личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или МФЦ. Заявления будут приниматься до 1 октября.

Напомним, что решение о дополнительной поддержке семей в России принял Владимир Путин. Также по его поручению семьи, в которых есть несовершеннолетние, а родители потеряли работу после 1 марта 2020 года, будут получать социальные выплаты по 3000 рублей на каждого ребенка.