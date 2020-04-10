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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

ВОЗ призывает обратить внимание на рост домашнего насилия в мире

Общество

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает беспокойство в связи с увеличением сообщений о росте домашнего насилия в странах, где был введен режим самоизоляции, призывая власти обратить внимание на ситуацию.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Особенно обеспокоены поступающими сообщениями из многих стран о том, что усиливаются тенденции насилия в семье из-за мер, направленных на то, чтобы люди оставались дома. Все страны должны обратить на это внимание", — заявил он, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума, который проходит онлайн.

Также, по словам Гебрейесуса, в сложившихся условиях необходимо внимательнее относится к уязвимым категориям граждан, в том числе пожилым людям. Такого же отношения заслуживают беженцы.

Помимо этого, глава ВОЗ выразил соболезнования всем россиянам, которые потеряли своих близких из-за коронавируса, и выразил наилучшие пожелания тем, кто в данный момент борется с заболеванием.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что о всплеске домашнего насилия в период пандемии коронавируса заявил глава ООН.

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