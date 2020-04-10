Псковичи будут заниматься спортом на улице

Фитнес-центры Пскова выходят на улицу. Местные власти разрешили им организовать тренировки под открытым небом.

Как сообщает пресс-служба псковской администрации, тренировки должны быть строго индивидуальными, собирать вместе группы людей для занятий спортом запрещено. При этом любые спортивные мероприятия в регионе остаются под запретом до 30 апреля.

С 10 апреля в регионе расширили перечень предприятий, которым разрешено восстановить деятельность.

"Разрешена деятельность компаний, оказывающих банковские услуги юридическим лицам. В ограниченном режиме и по предварительной записи смогут работать и фотоателье, изготавливающие фотографии на документы. Во всех помещениях могут находиться не более четырех человек, включая работников. К работе смогут приступить спортивные клубы и фитнес-центры, но только для проведения индивидуальных тренировок на свежем воздухе", — говорится в пресс-релизе.

Также на работу вышли сотрудники организаций, которые оказывают архитектурные, проектные, инженерные услуги, инженерные изыскания и осуществляющие кадастровую деятельность.