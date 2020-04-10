Карантин, введенный в стране из-за коронавируса, имеет все шансы серьезно "перетряхнуть" кадровый состав российской власти. Не исключено, что перемены во властном эшелоне будут масштабные и серьезные.
Такое предположение высказал экономист Михаил Хазин.
"Этот карантин обойдется стране очень дорого. Вероятно, что лечение болезни будет стоить дороже, чем сама болезнь. Но что делать?" — говорит Хазин.
По словам экономиста, сейчас очень ясно видны все огрехи и ошибки, допущенные в рамках масштабной оптимизации, которая "десятилетиями проводилась в стране":
"Теперь очевидно стало, что тотальная экономия ведет к тотальной катастрофе. Дело не в том, что не хватает коек, а в том, что нет людей. В рамках оптимизации на ключевые посты назначались люди, которые органически не способны добиться никаких результатов. Нас ждут радикальные кадровые изменения по итогам".
Хазин предполагает, что до окончания карантина крупных решений не будет, потому что
"коней на переправе не меняют, а вот к концу мая" нас ждёт значительный "чиновнопад".
И причина, по его мнению в том, что "либеральная модель управления в условиях кризиса не работает":
Сколько бы вы ни говорили министрам и губернаторам, которые привыкли жить и работать по этой модели, что надо думать о людях, они думают исключительно об одном — о распиле бюджетов. И для некоторых история с эпидемией — возможность получить дополнительные бюджеты".
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