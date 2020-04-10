Экономист Хазин: К концу мая нас ждёт значительный "чиновнопад"

Карантин, введенный в стране из-за коронавируса, имеет все шансы серьезно "перетряхнуть" кадровый состав российской власти. Не исключено, что перемены во властном эшелоне будут масштабные и серьезные.

Такое предположение высказал экономист Михаил Хазин.

"Этот карантин обойдется стране очень дорого. Вероятно, что лечение болезни будет стоить дороже, чем сама болезнь. Но что делать?" — говорит Хазин.

По словам экономиста, сейчас очень ясно видны все огрехи и ошибки, допущенные в рамках масштабной оптимизации, которая "десятилетиями проводилась в стране":

"Теперь очевидно стало, что тотальная экономия ведет к тотальной катастрофе. Дело не в том, что не хватает коек, а в том, что нет людей. В рамках оптимизации на ключевые посты назначались люди, которые органически не способны добиться никаких результатов. Нас ждут радикальные кадровые изменения по итогам".

Почему не сейчас, а после

Хазин предполагает, что до окончания карантина крупных решений не будет, потому что

"коней на переправе не меняют, а вот к концу мая" нас ждёт значительный "чиновнопад".

И причина, по его мнению в том, что "либеральная модель управления в условиях кризиса не работает":

Сколько бы вы ни говорили министрам и губернаторам, которые привыкли жить и работать по этой модели, что надо думать о людях, они думают исключительно об одном — о распиле бюджетов. И для некоторых история с эпидемией — возможность получить дополнительные бюджеты".