Выпускников Татарстана обеспечат бесплатными планшетами

Учащимся 9-х и 11-х классов из многодетных малообеспеченных семей Татарстана выдадут планшеты для подготовки к выпускным экзаменам. Президент республики уже дал соответствующее распоряжение ответственным лицам.

"Рустам Минниханов дал поручение Минцифре и Минобразования республики организовать соответствующую работу. Речь идет об учениках 9-х и 11-х классов, которым сейчас особенно важно вести интенсивную подготовку к выпускным экзаменам", — заявила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

По ее словам, в общей сложности будет закуплено 2 тыс. гаджетов последней модели с камерой и большим запасом памяти. Выдавать устройство семьям будут непосредственно школы.

Удаленная учеба

В четверг стало известно, что с начала недели 95% российских школьников вышли на обучение в дистанционном формате. Некоторые образовательные учреждения все еще находятся в процессе регулирования.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что школьники и студенты пристрастились к играм на период удаленного обучения.