Учащимся 9-х и 11-х классов из многодетных малообеспеченных семей Татарстана выдадут планшеты для подготовки к выпускным экзаменам. Президент республики уже дал соответствующее распоряжение ответственным лицам.
"Рустам Минниханов дал поручение Минцифре и Минобразования республики организовать соответствующую работу. Речь идет об учениках 9-х и 11-х классов, которым сейчас особенно важно вести интенсивную подготовку к выпускным экзаменам", — заявила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
По ее словам, в общей сложности будет закуплено 2 тыс. гаджетов последней модели с камерой и большим запасом памяти. Выдавать устройство семьям будут непосредственно школы.
В четверг стало известно, что с начала недели 95% российских школьников вышли на обучение в дистанционном формате. Некоторые образовательные учреждения все еще находятся в процессе регулирования.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что школьники и студенты пристрастились к играм на период удаленного обучения.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.