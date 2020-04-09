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Источник Правда.Ру

Гидрометцентр пообещал жителям Москвы похолодание

Общество

Нынешний четверг порадовал москвичей почти летней погодой. Однако похолодание в столице начнется уже завтра, 10 апреля. 

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, столбики термометров к выходным резко опустятся на 10 градусов. В субботу возможен мокрый снег. Потепления не ожидается как минимум в течение последующих пяти дней.

При этом в четверг температура воздуха поднималась выше отметки в +15С. Такая погода характерна для раннего лета, заявил Вильфанд. Он также отметил, что в такой день стоит выйти на балкон, погреться. Солнце уже достаточно теплое для того, чтобы загорать. Если провести под прямыми лучами часа два, то можно и обгореть, заявил метеоролог. 

Ранее "Правда.Ру" сообщала о прогнозе Гидрометцентра на апрель. Наступивший месяц обещает быть теплым и сухим. Аномально низких, как и непривычно высоких температур не ожидается. 

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