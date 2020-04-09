Полицейских с ожирением в Мехико не допустят до работы

Глава правительства мексиканской столицы Клаудия Шейнбаум заявила, что полицейские, страдающие хроническими заболеваниями и/или ожирением, не будут допущены до работы. По ее словам, текущая ситуация с распространением коронавируса для них особенно опасна.

На данный момент известно о том, что в рядах правоохранителей Мехико не менее 1249 больны диабетом, который может вызвать серьезные последствия при заражении коронавирусом. У еще 475 было диагностировано ожирение.

Тем не менее ряд мексиканских СМИ сообщает, что, несмотря на запрет, полицейские с явным избыточным весом все еще находятся на улицах столицы. Власти города пообещали проследить за тем, чтобы все правоохранители выполняли предписанные распоряжения.

На данный момент в Мексике зафиксировано более 3180 случаев заражения коронавирусом. Из них 171 оказался смертельным. С 30 марта в стране действует режим ЧП в сфере здравоохранения. В соответствии с этим были приостановлены все виды деятельности, которые не относятся к первостепенным.

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