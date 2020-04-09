Родителей просят дать оценку дистанционному обучению

О проблемах дистанционного образования в России смогут рассказать родители школьников. В стране запустят тематическую горячую линию.

Ее организует Рособрнадзор. Ведомство просит родителей позвонить по номеру 8-800-333-08-41 и рассказать, как организован процесс в конкретной школе любого региона, какие трудности возникают, как ведут себя педагоги.

"С завтрашнего дня по поручению правительства мы запускаем горячую линию, я могу сейчас номер озвучить, 8-800-333-08-31, как раз-таки она создана для того, чтобы промониторить ситуацию, где у нас идут срывы, нарушения каких-то регламентов. Мы понимаем, что звонков, скорее всего, будет очень много", — сообщил врио главы ведомства Анзор Музаев.

Он пообещал, что все случаи нарушения прав детей будут рассмотрены.

Напомним, что все школы России перешли на дистанционное обучение с 6 апреля. Как ранее писала "Правда.Ру", первые дни с треском провалились. Если в Москве процесс идет более-менее гладко, то в регионах сплошные проблемы: наплыва пользователей не выдержала платформа "Дневник.ру", произошло множество технических накладок, в ряде регионов скорость интернета не позволила провести уроки.