Эксперт: правовая грамотность россиян повысилась

Жители России стали лучше разбираться в своих правах. Это стало одной из причин значительного роста банкротств физических лиц в стране.

Напомним, что за первые три месяца 2020 года банкротами себя объявили 22,4 тысячи россиян. Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению заведующего кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Г. В. Плеханова, профессора, доктора наук Валерия Масленникова, причина не только в росте грамотности населения. Большое влияние оказала ситуация с коронавирусом и падение курса рубля.

"Я думаю, что вот эти обе причины имеют место быть. То есть то, что финансовая грамотность россиян стала намного выше, и правовые нормативные регулирования стали использоваться грамотно. Это было до коронавируса. А сейчас включается второй фактор, когда просто бизнес останавливается и надо грамотно завершить обязательства, которые возникают. Существует такая поговорка, что войти в бизнес легко, а выйти очень сложно из него. Законный выход, один из инструментов — банкротство. Поэтому сейчас второй фактор будет усиливаться", — уверен эксперт.

Стоит отметить, что больше всего банкротств физлиц зарегистрировано в Москве. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 40,5%.