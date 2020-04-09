Песков: пособие по безработице получат и самозанятые

Пособие по безработице могут получить россияне, имеющие статус самозанятых. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет о тех, чей бизнес, предполагающий контактные услуги, был остановлен из-за коронавируса.

"Что касается пособия по безработице, о котором шла речь, то там не важно — ты самозанятый или ты не самозанятый. Более того, там совершенно облегченный предлагается режим получения этого пособия и минимизация тех документов, тех вопросов, на которые надо отвечать. Это все будет происходить в облегченном режиме", — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне президент России объявил о том, что все граждане, которые встанут на учет по безработице после 1 марта, будут получать максимальный размер пособия. Эта сумма равна минимальному размеру оплаты труда и составляет 12 130 рублей. Правило будет действовать в течение трех месяцев — апреля, мая и июня.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице обратиться за пособиями можно уже с 9 апреля. Процедура постановки на учет будет выведена в онлайн.