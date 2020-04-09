Минздрав предупредил об опасности кондиционеров в период коронавируса

Использование кондиционеров в непроветриваемых помещениях может повысить риск заражения коронавирусом, говорится в рекомендациях Минздрава. В помещениях, где есть повышенная опасность инфицирования, например, больницах, следует исключить их эксплуатацию.

"Они (кондиционеры - Прим.ред.) фактически повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции", — говорится в опубликованном документе.

Вместо кондиционеров Минздрав рекомендует механическую вентиляцию и традиционное проветривание помещений. В результате резко снижается концентрация "инфекционного аэрозоля" в воздухе и риск распространения вируса заметно снижается.

Ведомство настоятельно рекомендует оборудовать в больницах специальные помещения для медперсонала, доступ инфицированного воздуха в которые будет исключен.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Минздрав объяснил высокую численность молодых людей среди заболевших коронавирусом. Причиной является игнорирование правил самоизоляции.