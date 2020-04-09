Психологи выяснили четыре основные проблемы россиян из-за коронавируса

Психологи МЧС назвали четыре основные проблемы, с которыми сталкиваются россияне в условиях распространения коронавируса.

Первая — нарушение адаптации из-за введенного режима самоизоляции. Сегодня ему подвержена большая часть россиян. Связано это с тем, что из-за ограничений жизнь каждого кардинально изменилась, и это спровоцировало у многих стресс.

Кроме того, некоторые сталкиваются с общей тревожностью, когда все аспекты жизни начинают вызывать тревогу. Это вторая основная проблема. Третья — страх чего-то конкретного. Как правило, это боязнь потерять работу или выйти из дома. Последней массовой проблемой является напряжение в отношениях с близкими, которое выливается в конфликты.

Специалисты рекомендуют в сложившейся ситуации организовать четкий распорядок дня и придерживаться его. Для тех, кто эмоционально воспринимает новости, следует ограничить их поступление. Что касается отношений с близкими, эксперты советуют организовать общение таким образом, чтобы отдыхать друг от друга.

Ранее Pravda. ru писала о том, как коронавирус превратился в одну из современных фобий.