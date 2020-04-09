Гостей Крыма ждет двухнедельный карантин

Обязательное прохождение карантина ввели в Крыму. Две недели полной самоизоляции ждет всех, кто приедет в регион.

Такое решение приняли власти полуострова.

"По поводу прибывших не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и всех граждан, прибывающих в республику Крым. Они обязаны обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня прибытия в республику Крым. То есть не посещать работу, учёбу, исключить посещение общественных мест", — заявил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Памятки по самоизоляции приезжие получат на пунктах въезда на Крымский мост и в аэропорту.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России за сутки зарегистрировано 1459 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране опасная болезнь диагностирована у 10 131 пациента. Жертвами коронавируса стали 76 человек. Из них 13 скончались за последние 24 часа.

Новые случаи коронавируса выявлены в 50 регионах страны. В Крыму зафиксировано три новых случая заболевания. Больше всего инфицированных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.