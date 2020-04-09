Комитет по борьбе с коронавирусом создан в столице

Клинический комитет по борьбе с коронавирусом появился в Москве. В него вошли главные врачи больниц, в которых проходят лечение зараженные коронавирусом пациенты.

Как сообщает оперативный штаб, инициаторами создания нового комитета стали медики. Они предложили включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему и не разделять стационары на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии.

"Кроме того, точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70-80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты и доля таких результатов значительна. Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена", — отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Таким образом, если при поступлении в больницу результатов теста на коронавирус еще нет, а внешние признаки есть, пациента зарегистрируют как больного коронавирусом.

Стоит отметить, что сейчас в Москве больных коронавирусом и москвичей с подозрением на это опасное заболевание принимают в 13 стационарах.