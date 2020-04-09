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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В России зафиксирован рост продажи водки, пива и виски

Общество

Конец марта — 2020 в России — время увеличения продаж спиртных напитков.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Nielsen.

Как говорится в подготовленном специалистами Nirlsen отчете, в период 23-29 марта:

  • продажи водки в стране выросли на 31% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);
  • продажи пива увеличились на 25%;
  • спрос на виски — на 47%.

"Относительно среднегодового значения темп роста ускорился втрое", — констатируют аналитики компании.

Не алкоголем единым…

К слову, отмечается, что не только спиртным стали "закупаться" россияне. Одновременно вырос спрос и на продукты.

Ранее, как уже писала "Правда.Ру", в правительство поступало предложение ограничить продажу алкоголя на период объявленной в стране самоизоляции. Его, кстати, поддерживал Минздрав.

А вот эксперты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя и Минпромторг, напротив, настаивали на том, что запрещать продажу алкоголя в кризис нельзя.

Почему, читайте в материалах на сайте:

Минпромторг рекомендовал регионам не вводить "сухой закон"

Эксперт: запрещать продажу алкоголя в кризис нельзя

Темы рост продаж продажи спиртного в россии
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