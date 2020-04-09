Конец марта — 2020 в России — время увеличения продаж спиртных напитков.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Nielsen.
Как говорится в подготовленном специалистами Nirlsen отчете, в период 23-29 марта:
"Относительно среднегодового значения темп роста ускорился втрое", — констатируют аналитики компании.
К слову, отмечается, что не только спиртным стали "закупаться" россияне. Одновременно вырос спрос и на продукты.
Ранее, как уже писала "Правда.Ру", в правительство поступало предложение ограничить продажу алкоголя на период объявленной в стране самоизоляции. Его, кстати, поддерживал Минздрав.
А вот эксперты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя и Минпромторг, напротив, настаивали на том, что запрещать продажу алкоголя в кризис нельзя.
Почему, читайте в материалах на сайте:
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Эксперт: запрещать продажу алкоголя в кризис нельзя
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