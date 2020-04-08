Школьников могут распустить на летние каникулы раньше срока

Учеников с первого по восьмой класс включительно могут распустить на летние каникулы уже сейчас. Такое решение могут принять региональные власти.

Как сообщает Министерство просвещения, оно передает эти полномочия субъектам. При необходимости учебный год можно завершить досрочно, перенеся часть учебного плана на следующий год.

Другой вариант окончания учебного года — полностью дистанционное обучение. Правда, как показал опыт первых дней в таком формате, в регионах с этим есть существенные проблемы.

Проверочные работы, которые требуются для преждевременного завершения учебного года у 1-8 классов, также пройдут дистанционно. Об этом говорится в сообщении Минпросвещения.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России назначили даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Единый госэкзамен выпускники школ напишут в период с 8 июня по 11 июля. Первыми пройдут итоговые испытания по географии, литературе и математике. С 1 по 11 июля назначены резервные дни. Экзамены у девятиклассников стартуют 9 июня. Переноса или отмены ЕГЭ и ОГЭ в России не планируется. Это подчеркнули в Рособрнадзоре.