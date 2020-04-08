Новые пособия по безработице в Москве начнут выплачивать уже 9 апреля

Максимальный размер пособия по безработице московские власти готовы выплачивать уже с 9 апреля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, сегодня Владимир Путин объявил, что те, кто встанет на учет по безработице после 1 марта, будут получать максимальный размер пособия. Он сопоставим с уровнем минимального размера оплаты труда и составляет 12 130 рублей. Такие выплаты будут начисляться новым безработным в течение трех месяцев — апрель, май, июнь.

"Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин объявил о том, что федеральное пособие по безработице 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощенном порядке по заявлению граждан, потерявших работу вне зависимости от прежних доходов. Это очень правильно. Подготовительные работы мы провели и уже с завтрашнего дня начнем выплаты", — написал в своем блоге Сергей Собянин.

Он также напомнил, что в столице для тех, кто потерял работу из-за распространения коронавирусной инфекции, действует региональная компенсационная доплата, повышающая выплату по безработице до 19 500 рублей в месяц.

Встать на учет по безработице можно будет онлайн. Сейчас этот вопрос оперативно решают столичные власти. По заверению Собянина, "процедура проверки нуждаемости будет максимально необременительной". А между подачей заявления на получение пособия и выплатой должно пройти не более 3-5 дней.