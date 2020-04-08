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Источник Правда.Ру

Рекордный рост случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Японии

Общество

В Японии зафиксировали рекордный прирост числа случаев заболевания коронавирусом — за сутки оно увеличилось не менее чем на 400. Особенно непростая ситуация в Токио, где с каждым днем показатели превышают те, что были накануне. В среду 8 апреля число зараженных выросло на рекордные 144.

Власти Токио отметили, что город все еще находится в критической фазе борьбы с распространением вируса. На данный момент число зараженных в японской столице составляет 1339 человек, 31 из этих случаев оказался смертельным.

В Японии приняли меры

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил месячное чрезвычайное положение в Токио, Тибе, Канагаве и Сайтаме на востоке и Осаке, Хего и Фукуоке на западе, чтобы сдержать распространение вируса после тревожного роста заболеваемости в городских районах.

Власти призывают общественность избегать многолюдных мест, где существует повышенный риск заражения. Никаких наказаний за несоблюдение этих рекомендаций не существует.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Японии составляет 4227.

Ранее "Правда.Ру" опубликовала прогноз о том, когда закончится эпидемия коронавируса.

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