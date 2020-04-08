Появился сервис для временного трудоустройства в условиях коронавируса

Крупнейший в России рекрутинг-сайт HeadHunter создал специальный раздел для тех, кто ищет временную работу в условиях распространения коронавируса и режима самоизоляции.

Пока что представлены вакансии от интернет-магазинов Wildberries и OZON. Представители портала заявляют о том, что с просьбой о размещении вакансий в этом разделе к ним может обратиться любой работодатель.

Ожидается, что в ближайшее время таких объявлений с краткосрочными вакансиями станет больше. Наиболее актуальными они будут для тех, кто работал в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса, сообщает ТАСС.

Как отмечают в пресс-службе сайта, на данный момент наиболее распространенными вакансиями на данный момент являются предложения о работе курьера, оператора склада, кладовщика, комплектовщика.

Ранее Pravda.ru сообщала о том, что самыми популярными на данный момент профессиями стали курьер и водитель. Спрос на них вырос на 9% и 20% соответственно. Специалисты объясняют такой интерес ситуацией с распространением коронавируса. В некоторых регионах водителям готовы платить более 100 тыс. рублей.