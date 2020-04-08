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Источник Правда.Ру

Москвичей предупредили о новых видах мошенничества

Общество

В условиях распространения коронавируса в Москве появились новые формы мошенничества. Злоумышленники под предлогами доставки продуктов и медикаментов, вакцинации и даже оплаты штрафов пытаются выяснить реквизиты и данные карт граждан, а также информацию из СМС-сообщений, которые присылает банк. В Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы призывают жителей быть бдительными. 

Помимо перечисленных, мошенники также пользуются такими выдуманными поводами, как социальные выплаты и дезинфекция жилых домов. Что касается штрафов за нарушение режима самоизоляции, то преступники, как правило, предлагают сделать онлайн-перевод и погасить "задолженность" удаленно. Если человек отказывается это делать, мошенники пытаются надавить на него, запугивая "уголовной ответственностью". 

Еще одним способом мошенничества является создание поддельных сайтов, оставив заявку на которых человек, якобы, может рассчитывать на социальные выплаты. Вместе с анкетой злоумышленники вынуждают жертву оплатить "комиссию" за предоставление такой "услуги". 

Кроме того, мошенники притворяются медиками и предлагают сделать перевод на содержание в больнице дальнего родственника или друга жертвы, который якобы был госпитализирован с коронавирусом.

Есть и те, кто пытается продавать лекарства от коронавируса и другие средства защиты. Некоторые даже предлагают домашние тесты для выявления заболевания.

Ранее Pravda.ru сообщала, что из-за коронавируса началась эпидемия преступности

Темы коронавирус мошенничество
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