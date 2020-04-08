Сбербанк отменил комиссию за переводы из других банков

Сбербанк принял решение временно отменить комиссию за перевод средств с карт других банков на карты клиентов. Такой политики он будет придерживаться до 1 мая, когда, предположительно, должен завершиться режим самоизоляции.

Кроме того, Сбербанк принял решение не аннулировать бонусы своей программы "Спасибо" — те, что должны были "сгореть" в период с марта по май, их можно будет потратить до начала лета.

"Многие наши клиенты регулярно пополняют карты Сбербанка с других карт. Некоторые предпочитают снимать наличные с одной карты в банкомате соответствующего банка, а затем вносить деньги на другую карту в банкомате Сбербанка. В период самоизоляции, когда выход на улицу сопряжен с дополнительными рисками, мы отменили комиссию за онлайн-пополнение, чтобы людям не пришлось лишний раз пользоваться банкоматом и сталкиваться с наличными деньгами, которые могут стать переносчиком вируса", — цитирует пресс-службу банка "Ъ".

Сегодня онлайн-переводы с карт других банков на карты Сбербанка ежемесячно совершают не менее 250 тыс. человек.