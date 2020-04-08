Марлевые маски в России будут шить по единому стандарту

Марлевые маски, выпускаемые в России, станут одинаковыми. В стране разрабатывают единый стандарт их производства.

Об этом рассказали в Росстандарте.

"Запущен процесс разработки предварительного национального стандарта "Маски лицевые марлевые", планируемый срок утверждения — июнь 2020 года", — заявили в ведомстве.

Сейчас в стране нет единого стандарта для марлевых масок. Они относятся к санитарно-гигиеническим изделиям, для которых единых требований не существует.

Новый стандарт будет действовать три года. После этого его либо утвердят окончательно, либо откорректируют, либо отменят.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Махачкале запустили производство медицинских масок. Готовые изделия будут раздавать бесплатно.

А также эксперты пояснили, что между респиратором и медицинской маской нет особых отличий по степени защиты. Ни одно из этих средств индивидуальной защиты не дает стопроцентной гарантии безопасности. Если остановить свой выбор на респираторе, он должен быть оснащен специальными фильтрами.