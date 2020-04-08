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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Неприятности москвича, оштрафованного за выгул собаки, продолжаются

Общество

Задержанный 6 апреля во время выгула собаки в центре Москвы Иисус Воробьев и его жена Марина Ример находятся в списке должников ФССП.

Супруги вместе задолжали за услуги ЖКХ 4,7 млн руб.

Об этом со ссылкой на банк данных исполнительных производств ФССП рассказало ИА "Городские новости. Москва".

Тем, что в недобрый для себя час господин Воробьев вступил в словесную перепалку с полицейскими, отстаивая свое "право" гулять с собакой на территории, закрытой для посещений на период самоизоляции парковой зоны на Патриарших прудах, он оказал медвежью услугу собственной жене, которая, имея долг более 4 млн рублей, успешно избегала — до этого момента — встреч с приставами.

Теперь супругам придется не только заплатить административный штраф в размере 1 тысячи рублей, к которому Иисуса Воробьева приговорил Пресненский районный Москвы, но и рассчитаться с поставщиками жилищно-коммунальных услуг.

Темы долг жкх приставы иисус воробьев
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