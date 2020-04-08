62 тысячи россиян захотели наблюдать за голосованием "по поправкам"

Несмотря на то, что пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь нашей страны и перенесла, в числе прочего, сроки голосования по поправкам в Конституцию, подготовка к этому важному мероприятию продолжается.

В частности, система общественных палат России продолжает вести набор наблюдателей на голосование. Пока, в связи с режимом самоизоляции, работа по формированию корпуса наблюдателей, а также встречи и обучение кандидатов, проходят в дистанционном режиме.

Максим Григорьев, руководитель рабочей группы ОП РФ по мониторингу избирательных прав граждан, рассказал, что