Несмотря на то, что пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь нашей страны и перенесла, в числе прочего, сроки голосования по поправкам в Конституцию, подготовка к этому важному мероприятию продолжается.
В частности, система общественных палат России продолжает вести набор наблюдателей на голосование. Пока, в связи с режимом самоизоляции, работа по формированию корпуса наблюдателей, а также встречи и обучение кандидатов, проходят в дистанционном режиме.
Максим Григорьев, руководитель рабочей группы ОП РФ по мониторингу избирательных прав граждан, рассказал, что
"25 тысяч человек успели подать документы на рассмотрение еще до начала режима самоизоляции. И на данный момент 37,5 тысячи заявили о своем желании присоединиться к этой работе. На сегодня утвержден список из 1044 кандидатов от общественных и политических структур, в том числе от 12 политических партий России".
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.