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Источник Правда.Ру

Дистанционное образование: регионы стонут, Москва учится

Общество

Первый день дистанционного обучения в России, как ранее писала "Правда.ру", с треском провалился.

Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения, приходящие из регионов: и из крупных городов, и — что было вполне ожидаемо, из глубинки.

И только в столице никаких проблем с вынужденным переходом на новый формат обучения школьников нет.

Об этом "Правде.Ру" рассказал глава центра образования "Царицыно", народный учитель России Ефим Рачевский.

Все, что говорят и пишут по поводу "проволившегося" первого дня дистанционного обучения — это третичная информация, она обрастает слухами. Я сейчас сижу, читаю аналитику по своей школе. Ни у кого ничего не рухнуло. Если рухнуло, это единичный случай.

Может быть, кого-то не научили, как надо работать. Что касается нестабильной работы интернет-сервисов, то, разумеется, интернет не везде скоростной. Я предполагаю, что есть какое-то количество населенных пунктов, где он слабенький. Но это не системная проблема. Все отлично работает.

А если где-то что-то "рухнуло", то можно губернатору позвонить, спросить: почему не выполняешь распоряжение федеральной власти.

Допускаю, что могут быть проблемы с некоторыми ресурсами типа учи. ру. Но есть же Московская электронная школа, Российская электронная школа, Яндекс. Учебник и так далее. Есть возможность выбора и у учителя, и у ученика.

То есть Вы лично довольны такой формой обучения?

Недовольными быть нельзя, поскольку форма вынужденная. Дети скучают по школе. Учителя скучают по детям. Но это форма показывает высокий профессионализм московских учителей, она показывает хороший уровень оснащенности школ и семей. Оказались в такой "заднице", но это вовсе не означает, что не идет процесс образования. Идет и еще как.

А в это время в регионах

Тамбов:

По техническим причинам сразу наладить процесс повсеместно не получилось. Из-за наплыва пользователей рухнула основная информационная платформа Дневник. ру. (Вести-Тамбов)

Новосибирск:

"Много технических накладок. Сегодня 20 минут не могла зайти в виртуальный класс — идет пробуксовка, сайт висит" (учитель английского языка экономического лицея).

Саратов:

"С недоступностью ресурсов для удаленного обучения столкнулись школьники и учителя" — сайт горадминистрации.

"Ряд ресурсов для дистанционного образования недоступен в связи с резко возросшей нагрузкой на их сайты" — минобр Саратовской области, сайт.

Кузбасс:

"В Кемеровской области без уроков остались 5 тыс. школьников и 749 педагогов, которые не смогли приступить к дистанционному обучению. Это связано с плохим или отсутствующим интернетом в некоторых районах области. Плюс — встали, не выдержав нагрузки, образовательные платформы" (ОНФ)

Архангельск:

Зависло все еще в понедельник и продолжает висеть до сих пор. И речь идёт не только об электронном дневнике. Многие приложения, на которые школы стали переходить самостоятельно, тоже висят, и выбрасывают участников конференций. Вырубается интернет периодически и локально, по районам, городам, и весям. (ИА "Северные новости").

И список этот можно долго продолжать. Москвы в нем, правда, не будет.

Темы москва ефим рачевский проблемы в регионах дистанционное образование
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