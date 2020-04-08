Первый день дистанционного обучения в России, как ранее писала "Правда.ру", с треском провалился.
Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения, приходящие из регионов: и из крупных городов, и — что было вполне ожидаемо, из глубинки.
И только в столице никаких проблем с вынужденным переходом на новый формат обучения школьников нет.
Об этом "Правде.Ру" рассказал глава центра образования "Царицыно", народный учитель России Ефим Рачевский.
Все, что говорят и пишут по поводу "проволившегося" первого дня дистанционного обучения — это третичная информация, она обрастает слухами. Я сейчас сижу, читаю аналитику по своей школе. Ни у кого ничего не рухнуло. Если рухнуло, это единичный случай.
Может быть, кого-то не научили, как надо работать. Что касается нестабильной работы интернет-сервисов, то, разумеется, интернет не везде скоростной. Я предполагаю, что есть какое-то количество населенных пунктов, где он слабенький. Но это не системная проблема. Все отлично работает.
А если где-то что-то "рухнуло", то можно губернатору позвонить, спросить: почему не выполняешь распоряжение федеральной власти.
Допускаю, что могут быть проблемы с некоторыми ресурсами типа учи. ру. Но есть же Московская электронная школа, Российская электронная школа, Яндекс. Учебник и так далее. Есть возможность выбора и у учителя, и у ученика.
Недовольными быть нельзя, поскольку форма вынужденная. Дети скучают по школе. Учителя скучают по детям. Но это форма показывает высокий профессионализм московских учителей, она показывает хороший уровень оснащенности школ и семей. Оказались в такой "заднице", но это вовсе не означает, что не идет процесс образования. Идет и еще как.
По техническим причинам сразу наладить процесс повсеместно не получилось. Из-за наплыва пользователей рухнула основная информационная платформа Дневник. ру. (Вести-Тамбов)
"Много технических накладок. Сегодня 20 минут не могла зайти в виртуальный класс — идет пробуксовка, сайт висит" (учитель английского языка экономического лицея).
"С недоступностью ресурсов для удаленного обучения столкнулись школьники и учителя" — сайт горадминистрации.
"Ряд ресурсов для дистанционного образования недоступен в связи с резко возросшей нагрузкой на их сайты" — минобр Саратовской области, сайт.
"В Кемеровской области без уроков остались 5 тыс. школьников и 749 педагогов, которые не смогли приступить к дистанционному обучению. Это связано с плохим или отсутствующим интернетом в некоторых районах области. Плюс — встали, не выдержав нагрузки, образовательные платформы" (ОНФ)
Зависло все еще в понедельник и продолжает висеть до сих пор. И речь идёт не только об электронном дневнике. Многие приложения, на которые школы стали переходить самостоятельно, тоже висят, и выбрасывают участников конференций. Вырубается интернет периодически и локально, по районам, городам, и весям. (ИА "Северные новости").
И список этот можно долго продолжать. Москвы в нем, правда, не будет.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.