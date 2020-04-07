Китай впервые стал лидером по числу заявок на патенты

Больше всего заявок на патенты за 2019 год во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) подал Китай — 58 990. Таким образом Поднебесной удалось сместить США с позиции лидера в этой области. Американские представители подали 57 840 заявок.

Что интересно, Штатам удавалось оставаться на первом месте с 1978 года. Выход Китая на первое место доказывает, что фокус инноваций в мире сместился в Азию. Из этого региона ВОИС получает более половины всех заявок на патенты.

Россия в прошлом году увеличила число запросов на 17,7%. Всего было подано 1035 заявок. По этому показателю РФ удалось опередить Сингапур и Норвегию.

В целом число заявок на патенты по миру за прошлый год выросло на 5,2%.

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