Эксперт: люди уезжают из Москвы, потому что нет работы

На дачи и домой в регионы разъезжаются жители Москвы. Столицу ежедневно покидают тысячи жителей.

Одна из причин — желание провести самоизоляцию за городом. Те, у кого имеются добротные дачи или загородные дома, покидают Москву, которая стала эпицентром распространения коронавируса в России. Другая важная причина — отсутствие работы.

"Как мы знаем, сейчас многие предприятия вынужденно закрылись. И люди не работают. Они уезжают, потому что у них нет работы. Они не могут дистанционно работать. Или они уже уезжают, что кого-то сократили, нет зарплаты, нечем платить за жилье. Люди из других регионов, у которых сейчас нет работы, тоже уезжают в свои родные места", — считает член Общественной палаты РФ, директор Автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова.

Она призвала всех, кто жил и работал в Москве, а сейчас вернулся в родной регион, проявить дисциплину и ответственность и остаться дома.

"Если у них признаки даже простуды, то самозиролироваться в домах и не общаться ни с кем. Либо даже если нет признаков, если даже это благополучные регионы, они должны помнить, что они приехали из не очень благополучного региона. Они могут сами ничего не чувствовать, но быть носителями инфекции, как уже нам много раз объясняли. Поэтому, конечно, тут очень важно, чтобы эти люди себя ответственно вели, соблюдали дистанцию", — отметила эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала, что жители регионов выступают против того, чтобы жители Москвы возвращались на историческую родину в ситуации распространения коронавируса.