Россияне стали чаще смотреть телевизор на карантине

С введения 30 марта режима самоизоляции значительно выросла аудитория российских ТВ-каналов. Показатель по российским крупным городам увеличился на 24%, по Москве — на 23%. Соответствующее исследование провела компания Mediascope.

Наибольший прирост авторы доклада заметили среди зрителей среднего возраста. По их словам, ситуация объясняется тем, что многие сейчас находятся дома и из-за этого чаще включают телевизор.

В прошлом году за тот же период среднее время просмотра ТВ составляло 216 минут в Москве и 225 минут в других крупных российских городах.

Ранее эксперт в интервью Pravda.ru заявил, что на фоне кризиса в России может вырасти уровень суицидов. Наиболее уязвимыми могут оказаться представители молодого поколения.