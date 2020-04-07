Роспотребнадзор посоветовал запретить есть за рабочим столом

Каждому работодателю рекомендуется запретить сотрудникам принимать пищу на рабочем месте. Делать это необходимо в специально предусмотренном для этого помещении. Если такого места нет, работодатель должен обеспечить его создание. Обязательно нужно установить в нем раковину для мытья рук. Такие советы опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор.

В столовой при этом должны быть либо одноразовые столовые приборы, либо многоразовые, которые проходят после каждого приема пищи специальную обработку.

Каждого работника рекомендуется обеспечить отдельным помещением на месте работы. При входе в учреждение каждому советуют измерять температуру и предоставлять антисептик или специальные салфетки для обработки рук.

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