Полярник рассказал, как не заскучать на самоизоляции

Во время режима самоизоляции нельзя превращаться в затворника. Необходимо хотя бы раз в неделю выходить на небольшую прогулку.

Об этом рассказал директор музея Арктики и Антарктики, кандидат физико-математических наук, полярник Виктор Боярский.

"Проблема самоизоляции, которая проходит в домашних условиях, скорее всего, надуманная. Бывают случаи, когда между людьми, которые не привыкли быть 24 часа вместе, даже в семьях, возникают трения. В остальных случаях всегда найдется дело, которым можно заняться, миллион всяких дел. Потом не надо забывать, что мозги на карантине отпускать не надо", — отметил эксперт.

Остальное время полярник советует заполнять чтением книг или игрой в настольные игры.