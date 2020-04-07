МИД РФ: самоизоляция усиливает зависимость общества от Интернета

После окончания пандемии коронавирусной инфекции человечество станет ещё более зависимым от Интернета и цифровых технологий.

Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.