После окончания пандемии коронавирусной инфекции человечество станет ещё более зависимым от Интернета и цифровых технологий.
Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
"Из коронавируса все страны и человечество выйдут еще более зависимыми от кибертехнологий, соответственно, и от Интернета. Более того, стоит задача сделать Интернет более эффективным и менее уязвимым", — считает Крутских.
Пока решили защитить только детей и подростков.