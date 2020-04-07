Роструд: работающие получат за апрель обычную зарплату

Работающие россияне в период с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату.

Об этом сообщили в пресс-службе Роструда. Указ президента подразумевает введение с 4 по 30 апреля нерабочего периода с сохранением заработной платы.