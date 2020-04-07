Работающие россияне в период с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату.
Об этом сообщили в пресс-службе Роструда. Указ президента подразумевает введение с 4 по 30 апреля нерабочего периода с сохранением заработной платы.
"Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере", — пояснили представители ведомства.
Пока решили защитить только детей и подростков.