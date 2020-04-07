Пенсионеры стали чаще пользоваться сервисами доставки еды

Пожилые жители Москвы старше 65 лет за последнюю неделю (с 30 марта по 5 апреля) стали пользоваться сервисами доставки в 2,3 раза чаще. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет популярность услуги выросла за этот период на 13%. Соответствующее исследование сделал оператор МТС.

В целом москвичи стали пользоваться сервисами доставки на 30% чаще за минувшую неделю. При этом наблюдается резкое снижение спроса на такси и каршеринг — падение составило 62% и 57% соответственно.

При составлении исследования учитывались данные самых популярных сервисов доставки, таких как "Яндекс.Еда"и Delivery Club.

Ранее Pravda. ru сообщала, что профессии курьера и водителя стали самыми популярными в марте этого года. Спрос у работодателей объясняется ситуацией с распространением коронавируса.