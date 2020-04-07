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Источник Правда.Ру

Профессии курьера и водителя стали самыми популярными в России

Общество

За минувший март среди работодателей спрос на вакансии водителя вырос на 20%, на вакансии курьера - на 9%. Специалисты объясняют такой интерес ситуацией распространения нового коронавируса. В некоторых регионах водителям готовы платить более 100 тыс. рублей. Доход, как правило, рассчитывается от количества совершенных поездок.

Также среди работодателей вырос спрос на операторов, менеджеров по продажам, продавцов и охранников. В исследовании "Работы.ру" учитывались показатели по всем городам России, за исключением Москвы.

Соискатели стали чаще откликаться на предложения о работе курьера (на 29%) и грузчика (на 6%). Наименьшей популярностью среди тех, кто нуждается в трудоустройстве, стали профессии горничной (спрос упал на 30%) и продавца-кассира (на 20% меньше откликов). Все эти типы занятости предусматривают прямой контакт с окружающими, которого многие в условиях эпидемии пытаются избегать.

Ранее Pravda.ru сообщала о том, что эксперты прогнозируют рост числа официальных безработных в России

Темы работа вакансии коронавирус
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