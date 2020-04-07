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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Хедхантер: официальных безработных в России скоро прибавится

Общество

Пандемия коронавируса катком катится по экономикам всех стран, оставляя миллионы людей без работы.

Как рассказывала на прошлой неделе "Правда.Ру", в одних только Соединенных Штатах количество безработных уже увеличилось почти на 7 млн человек.

А как обстоят дела в России? Корреспонденту издания рассказала хедхантер Елена Булкина, директор по персоналу компании "Первый ОФД".

На первый взгляд в России пока все не так страшно, как в США. Но не забываем, что там гораздо жестче контролируется количество безработных. У нас есть понятие скрытой безработицы. Сколько людей у нас было оформлено на птичьих правах серыми схемами, черными схемами и так далее, — не знает никто.

Но уже сегодня резко увеличилось количество безработных на бирже труда. Это только из-за того, что там будут выплачиваться хоть какие-то деньги.

Сказать, что у нас будет какой-то безумный всплеск, как в Америке… Я бы не так сказала. Но он будет. В первую очередь это коснется тех, кто не был оформлен официально. Но в цифры статистики эти люди не попадут. Увы. Что касается компаний, работающих "по-белому", где все делается по трудовому законодательству, я думаю, что там сокращений значительных, наверное, не будет. Пока, во всяком случае.

Вообще, прогнозы делать рано. Потому что мы только вошли в эту ситуацию, что там дальше будет, неизвестно. Зависеть будет от того, сколько режим самоизоляции продлится, и как государство поможет из последствий выкарабкаться.

Вакансии уже появляются? Стоит на это как-то рассчитывать тем, кому прямо сейчас нужна работа?

Стоит всегда рассчитывать на лучшее, а готовиться к худшему. Это закон жизни. Вакансии в компаниях, которые не потеряли бизнес, не сократились значительно, они как были, так и остаются сейчас. Естественно, то самое время, когда на рынке можно найти лучших из лучших. И никто не отменял охоту за головами. Это уж точно.

Время поменять, допустим, не самых удачных специалистов на более удачных. Но поймите, это только в том случае, если все сделано в соответствии с законодательством. Просто так вышвырнуть на улицу кого-то неугодного и взять себе человека получше не получится.

На что-то рассчитывать людям все-таки есть смысл? Не останутся ли они на долгое время в числе безработных?

Я думаю, что зависнут все те, кто потерял работу ровно на тот срок, пока не закончится вся эта эпидемия. Как только эпидемия закончится, естественно, бизнесы будут по полной программе восстанавливать свои силы. И тогда рынок будет не работодателя, а рынок кандидатов.

Темы пандемия биржа труда безработица елена булкина
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